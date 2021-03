Le relazioni cordiali tra Israele e Cina mentre gli Usa…

(Di lunedì 22 marzo 2021) Dallo stabilimento dei rapporti diplomatici, funzionari governativi, scienziati, università e aziende hanno portato avanti molti programmi, attraverso delegazioni, al fine di approfondire la cooperazione speciale su varie questioni come economia, agricoltura, tecnologia e istruzione. Esempi significativi del rafforzamento dellesi possono trovare, tra le altre cose, nelle frequenti visite di funzionari del governo cinese ine viceversa. Ad esempio, molti primi ministri e presidenti israeliani hanno visitato lanel corso degli anni, così come i loro omologhi cinesi. Come il presidente della Repubblica di, Jiang Zemin, che ha visitato il Paese nel 2000, e i membri dell’Ufficio Politico del Partito Comunista Cinese, Liu Chi (2007) e Liu Yunshan (2009). Rilevante anche la visita del vice premier ...

Advertising

ildenaro_it : Le #relazioni #cordiali fra #Israele e #Cina, e l’#imperante #fastidio mostrato dagli #Usa da Osservatorio Globale… -

Ultime Notizie dalla rete : relazioni cordiali

Il Denaro

... determinata a mantenere rapporticon Pechino, soprattutto in termini economici. Sarà ... Perché tutti realizzano la necessità di gestire la Cina, ma continuando a intrattenervi...... Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi,e ... Proprio per favorire la ripresa delledall'Italia con destinazione Casa Bianca, in dono al ...Israele è stato il primo dei Paesi del Vicino e Medio Oriente a riconoscere la Repubblica Popolare della Cinese nel 1950. Mentre le relazioni diplomatiche sono state stabilite a partire dal 24 gennaio ...Le testimonianze affettuose di monsignor Lise e don Vascellari Passione per la musica e grande attenzione per l’insegnamento ...