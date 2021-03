Le previsioni meteo per il 22 marzo, il maltempo non dà tregua: allerta in 5 regioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono ancora all’insegna del freddo e del maltempo le previsioni meteo per l’Italia di lunedì 22 marzo: temperature in discesa, neve a bassa quota e venti di burrasca sulle regioni centrali. Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di domenica 21 marzo, valido per tutto lunedì 22 marzo, indica meteo avverso per venti da forti a burrasca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Il resto della cartina dell’Italia è verde e non sono attive altre allerta. Venti di burrasca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise e mareggiate sulle coste esposte domani, lunedì #22marzo#allertaGIALLA per rischio ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021) Sono ancora all’insegna del freddo e delleper l’Italia di lunedì 22: temperature in discesa, neve a bassa quota e venti di burrasca sullecentrali. Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di domenica 21, valido per tutto lunedì 22, indicaavverso per venti da forti a burrasca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Il resto della cartina dell’Italia è verde e non sono attive altre. Venti di burrasca su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise e mareggiate sulle coste esposte domani, lunedì #22GIALLA per rischio ...

