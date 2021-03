Le parole di Nino Cartabellotta (Di lunedì 22 marzo 2021) Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, ha spiegato che la curva dei contagi sta rallentando, ma siamo in terza ondata. Covid, Gimbe: “La curva rallenta, ma siamo in terza ondata” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021), presidente della Fondazione Gimbe, ha spiegato che la curva dei contagi sta rallentando, ma siamo in terza ondata. Covid, Gimbe: “La curva rallenta, ma siamo in terza ondata” su Notizie.it.

Advertising

citynowit : 'Chiudo la Calabria? Non ho le chiavi e non è mia intenzione', le parole del presidente f.f Nino Spirlì - ginval64 : @Affinitogiovan1 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @ilgiornale @Libero_official @ilriformista @IlPrimatoN… - Affinitogiovan1 : @ginval64 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @ilgiornale @Libero_official @ilriformista @IlPrimatoN @nino_ippolito Il ge… - enksnn : RT @TaxiDriversRoma: Rievochiamo in un resoconto appassionato le parole, l'atipicità, la caparbietà di un attore, Manfredi, con il quale in… - TaxiDriversRoma : Rievochiamo in un resoconto appassionato le parole, l'atipicità, la caparbietà di un attore, Manfredi, con il quale… -