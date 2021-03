Le parole del medico e responsabile per la medicina territoriale dell’Unità di Crisi Covid (Di lunedì 22 marzo 2021) Pina Tommasielli, medico e responsabile per la medicina territoriale dell'Unità di Crisi della Campania, ha lanciato l'allarme. Campania, Tommasielli: “Giovani intubati tra 18 e 20 anni” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Pina Tommasielli,per ladell'Unità didella Campania, ha lanciato l'allarme. Campania, Tommasielli: “Giovani intubati tra 18 e 20 anni” su Notizie.it.

Advertising

danieleviotti : Parole di circostanza, dunque vuote. Una ministra che non prende mezzo impegno su una questione enorme che riguarda… - NicolaCaputo : Domani, #21marzo, inizia la #Primavera “la Rinascita che tutto il mondo Attende” ma per fare in modo che sia davver… - ItaliaViva : Se davvero si vuole affermare l'inizio di una nuova stagione riformista, passiamo dalle parole ai fatti. Sul tema d… - siamo_la_Roma : ?? Le parole di #Fonseca al termine della sfida con il #Napoli ?? 'Forse il responsabile di questo sono io, ma...' ??… - mauriziorina : RT @matteowinkler: Per la solidarietà pelosa di Giorgia Meloni che vota contro tutte le nostre libertà, di Elena Bonetti che non parla mai… -

Ultime Notizie dalla rete : parole del Letta: "Pd - M5S alleanza strategica per battere il centrodestra" VIDEO Sui vaccini la prima scelta, spiega Letta al quotdiano spagnolo commentando le parole del premier Mario Draghi in conferenza stampa venerdì scorso, 'deve essere il coordinamento europeo. Se non ...

Ether: 26 marzo scadenza opzioni per 1,15 miliardi, comprare Ethereum adesso? Per operare puoi sfruttare l'offerta del broker CFD eToro (qui la recensione) che ti offre la demo ... non sono tutte uguali Due parole sulle opzioni su Ether è il caso di spenderle. A differenza dei ...

Castellammare: le parole del Sindaco per la giornata della memoria ViViCentro Così è nato il vaccino BioNTech: "A colazione e in 48 ore" Il siero BioNTech è nato il 25 gennaio 2020 mentre stavano facendo colazione, parlando del nuovo virus cinese e mentre in Germania veniva registrato il primo contagio.

I messaggi di Allegri alla Juve: dallo studio di Sky assist ad Agnelli Massimiliano Allegri è tornato a parlare dopo un lungo periodo di silenzio. Il tecnico livornese si è soffermato a lungo sulla Juventus: non solo quella del passato, ma anche quella del presente e que ...

VIDEO Sui vaccini la prima scelta, spiega Letta al quotdiano spagnolo commentando lepremier Mario Draghi in conferenza stampa venerdì scorso, 'deve essere il coordinamento europeo. Se non ...Per operare puoi sfruttare l'offertabroker CFD eToro (qui la recensione) che ti offre la demo ... non sono tutte uguali Duesulle opzioni su Ether è il caso di spenderle. A differenza dei ...Il siero BioNTech è nato il 25 gennaio 2020 mentre stavano facendo colazione, parlando del nuovo virus cinese e mentre in Germania veniva registrato il primo contagio.Massimiliano Allegri è tornato a parlare dopo un lungo periodo di silenzio. Il tecnico livornese si è soffermato a lungo sulla Juventus: non solo quella del passato, ma anche quella del presente e que ...