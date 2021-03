Le notizie del giorno, le ultime sulla panchina della Juve. L’Inter alza la voce, Haaland sbotta con i compagni (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Nelle ultime ore si sono registrati momenti di grande tensione, L’Inter non ha gradito le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa. Il tecnico bianconero ha parlato di ‘fortuna’ in relazione al rinvio della partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo. L’Inter si è infuriato per le dichiarazioni di Andrea Pirlo, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ in casa nerazzurra serpeggia il pensiero che da parte del fronte Juventino si stia cercando volutamente di agitare le acque con l’obiettivo di alzare la pressione per il rush finale di stagione. La Juventus è in svantaggio di 10 punti, ma deve recuperare ancora la partita di campionato ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Nelleore si sono registrati momenti di grande tensione,non ha gradito le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa. Il tecnico bianconero ha parlato di ‘fortuna’ in relazione al rinviopartita del campionato di Serie A contro il Sassuolo.si è infuriato per le dichiarazioni di Andrea Pirlo, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ in casa nerazzurra serpeggia il pensiero che da parte del frontentino si stia cercando volutamente di agitare le acque con l’obiettivo dire la pressione per il rush finale di stagione. Lantus è in svantaggio di 10 punti, ma deve recuperare ancora la partita di campionato ...

