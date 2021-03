Le misure stabilite per le festività

(Di lunedì 22 marzo 2021) Le regoleper i rientri in Sicilia in occasione delle feste di Pasqua. Chi arriva dovrà sottoporsi a tampone o quarantena. Sicilia, regole per i rientri a Pasqua: tampone o quarantena su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : misure stabilite

Adnkronos

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile, infatti, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca (al momento nessuna), si applicheranno leper la zona ...Approvato anche il provvedimento circa il Reddito di cittadinanza 2021. Tra le variedal Decreto Sostegni , approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo e presentato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, rientrano importanti novità circa il Rdc . Con lo ...Il diritto all’assenza equiparata a ricovero ospedaliero per tutti i lavoratori fragili è prorogato da SL Sostegni. Ecco la bozza ufficiale e tutte le novità ...Zona rossa e arancione per l'emergenza Covid, da oggi lunedì 22 marzo l'Italia ha una nuova mappa di colori: la Sardegna lascia l'area bianca e passa in zona arancione, mentre ...