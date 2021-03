Le donne rischiano di rovinare Letta… malumori e disappunto per il riequilibrio “di genere” (Di lunedì 22 marzo 2021) Enrico Letta ha ribadito la sua determinazione ad andare avanti sul ricambio ai vertici Pd di Camera e Senato. Ricambio tutto al femminile, per il neosegretario. Ma la scelta crea disappunto e malumori. Alla vigilia della due assemblee, domani mattina quella della Camera e al pomeriggio quella del Senato, la discussione tra i parlamentari resta accesa. A Montecitorio, Graziano Delrio sembra propenso a passare la mano. Serracchiani in pole per il posto di capogruppo alla Camera In pole sembrava Debora Serracchiani: “Formalmente non appartiene a nessuna area, questo è suo un punto di forza”, si sottolinea in ambienti parlamentari dem. Ma per lei, come per Alessia Rotta, un’altra papabile, si sarebbe posta la questione della presidenza di commissione: da lasciare, in caso di elezione a capogruppo. Questo aprirebbe una sicura contesa con gli altri partiti, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Enrico Letta ha ribadito la sua determinazione ad andare avanti sul ricambio ai vertici Pd di Camera e Senato. Ricambio tutto al femminile, per il neosegretario. Ma la scelta crea. Alla vigilia della due assemblee, domani mattina quella della Camera e al pomeriggio quella del Senato, la discussione tra i parlamentari resta accesa. A Montecitorio, Graziano Delrio sembra propenso a passare la mano. Serracchiani in pole per il posto di capogruppo alla Camera In pole sembrava Debora Serracchiani: “Formalmente non appartiene a nessuna area, questo è suo un punto di forza”, si sottolinea in ambienti parlamentari dem. Ma per lei, come per Alessia Rotta, un’altra papabile, si sarebbe posta la questione della presidenza di commissione: da lasciare, in caso di elezione a capogruppo. Questo aprirebbe una sicura contesa con gli altri partiti, ...

