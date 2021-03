Le armi esportate dall’Italia e usate per la guerra | il caso Turchia nell’inchiesta di PresaDiretta L’anticipazione della puntata

(Di lunedì 22 marzo 2021) Pensavamo che il nostro Paese non avesse più a che fare con alcuna? Non è così. Il business dellee il suo ruolo negli equilibri geopolitici, le indaginimagistratura, gli scenari ditra testimonianze esclusive, documenti inediti e traffici illegali sono al centro dell’inchiesta diLa dittatura delledi Giulia Bosetti, Marianna De Marzi, Pablo Castellani, Raffaele Manco e Alessandro Marcelli in onda lunedì 22 marzo alle 21.20 su Rai3. Ecco un’anticipazione di uno dei temiin esclusiva su ilfattoquotidiano.it. Secondo i report dell’Unione Europea sull’export di, dal 2018 l’Italia è il Paese che esporta più munizione pesanti alla: bombe, siluri, razzi, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : armi esportate

BergamoNews

... che ha parlato di 585mila barili di greggio al giornodall'Iran a novembre 2020 rispetto ... Per questo Israele ha già minacciato di agire con la forza per fermare il programma di...Gli aerei hanno rappresentato il 49% dellerusseper un totale di 231 aerei da combattimento. Nell'Unione europea i principali esportatori sono Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e ...Per la prima serata in tv, lunedì 22 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Màkari”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio dal titolo “È solo un gioco”: è morto Franco Rizzo, ex pr ...ROMA - A PresaDiretta, domani alle 21.20 su Raitre, un’inchiesta dedicata al business delle armi e al suo ruolo negli equilibri geopolitici, tra indagini ...