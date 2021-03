Lazio-Torino, lunedì 29 marzo il ricorso biancoceleste in Appello contro il mancato 3-0 a tavolino (Di lunedì 22 marzo 2021) lunedì 29 marzo a partire dalle ore 12.30 si discuterà il ricorso della Lazio in Corte d’Appello della Figc contro il mancato 3-0 a tavolino inflitto al Torino per non essersi presentato allo stadio Olimpico per la sfida – mai omologata dal giudice sportivo – del 3 marzo che non si è disputata per via del blocco imposto dall’Asl ai granata a causa di diverse positività al coronavirus. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021)29a partire dalle ore 12.30 si discuterà ildellain Corte d’della Figcil3-0 ainflitto alper non essersi presentato allo stadio Olimpico per la sfida – mai omologata dal giudice sportivo – del 3che non si è disputata per via del blocco imposto dall’Asl ai granata a causa di diverse positività al coronavirus. SportFace.

