Lavoro | Orlando | dopo giugno tavolo per ulteriori strumenti

(Teleborsa) – "Come non essere d'accordo con l'affermazione di Landini (è il momento di vaccinare i lavoratori non di licenziarli) ma il problema è che noi abbiamo visto, in questi mesi, che misure uguali a situazioni diverse possono creare delle sperequazioni, quindi abbiamo cercato di utilizzare meglio le risorse a favore di chi ha meno strumenti, concentrare lo strumento del blocco negli ambiti in cui non ci sono gli ammortizzatori sociali. E metterci attorno a un tavolo, dopo giugno, per quanto riguarda le aziende che hanno la cassa integrazione per capire quali possono essere eventualmente ulteriori strumenti". Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ai microfoni di Radio24. "Credo che sia giusto iniziare a orientare in modo più ..."

