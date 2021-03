Lavoro, occhio alle soluzioni tampone sui licenziamenti. La versione di Cafiero (Di lunedì 22 marzo 2021) Un riassetto degli ammortizzatori sociali è l’anestetico al trauma dei licenziamenti, a partire dal 30 giugno (solo per chi non è finito in Cig), potrebbe non bastare a rimettere in piedi un mercato del Lavoro drogato da dodici mesi di blocco agli esuberi. Non nel lungo termine almeno. E allora, dice a Formiche.net, Ciro Cafiero, avvocato giuslavorista, già esperto di politiche del Lavoro presso il ministero del Lavoro, va bene la riforma degli ammortizzatori, ma poi bisogna fare qualcosa di più per tornare all’equilibrio tra domanda e offerta di Lavoro. “La riforma degli ammortizzatori sociali è una misura vincente ma solo nel provvisorio e non è adeguata in una logica di di lungo termine”, mette subito in chiaro Cafiero. “Certamente può bloccare o quanto meno ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Un riassetto degli ammortizzatori sociali è l’anestetico al trauma dei, a partire dal 30 giugno (solo per chi non è finito in Cig), potrebbe non bastare a rimettere in piedi un mercato deldrogato da dodici mesi di blocco agli esuberi. Non nel lungo termine almeno. E allora, dice a Formiche.net, Ciro, avvocato giuslavorista, già esperto di politiche delpresso il ministero del, va bene la riforma degli ammortizzatori, ma poi bisogna fare qualcosa di più per tornare all’equilibrio tra domanda e offerta di. “La riforma degli ammortizzatori sociali è una misura vincente ma solo nel provvisorio e non è adeguata in una logica di di lungo termine”, mette subito in chiaro. “Certamente può bloccare o quanto meno ...

Advertising

Ndranghetown : Da quello che si vede in Emilia e Lombardia, i peggiori #professionisti locali tra #commercialisti, ed #avvocati va… - quartapresenza : @barbybpgirl Occhio non me fa sta in pensiero! Il troppo lavoro fa vittime in tutto il mondo ???? - Today_it : Il futuro strizza l'occhio al digitale: 10 posti per lavorare con le più importanti tech company al mondo… - milaneese : @MaxRibaudo @giugiulone @msarigu72 @bioccolo @teoxandra Casca l'occhio. Fortuna che lavora in una casa editrice, la… - djmisterpiu : In questo paese dimenticano che anche l'andare a trovarsi un posto di lavoro e un mestiere ,non puoi andare vestito… -