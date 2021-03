Lavoro | Fedeli Pd | “Politica anticipi e accompagni la transizione”

(Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Condivido le parole di Maurizio Landini sullo sblocco dello stop ai licenziamenti. Credo pero’ che il segretario della Cgil sia anche consapevole dell’importanza del tavolo convocato dal ministro Orlando per governare la transizione degli strumenti a tutela dei lavoratori. Credo la politica debba anticipare i processi e accompagnarli e questo può rispondere anche alle giuste preoccupazioni dei sindacati. Utilizzare in modo innovativo i contratti di espansione, di solidarietà, delle nuove competenze aiuta la transizione green e digitale e i processi necessari di qualificazione e formazione”. Lo ha detto all’Agenzia Dire, la senatrice Pd e membro della commissione Lavoro, Valeria Fedeli.

