Lavoro autonomo: cosa si può fare adesso per tutelare il domani (Di lunedì 22 marzo 2021) Lavoratori autonomi e atipici: chi rientra in questa categoria conoscerà sicuramente molto bene quali sono i limiti, a partire dalla mancanza di tutela e di garanzie per il futuro. Proprio per questa ragione, però, è fondamentale iniziare a pensare come costruirsi da sé delle sicurezze per il domani, partendo proprio da quella che oggi sembra per molti un miraggio: ovvero la pensione. Come fare? Lo abbiamo chiesto a un’esperta del settore che ci ha aiutato a capire quali siano le forme previdenziali migliori (sì, esistono) per i lavoratori autonomi e atipici. Previdenza complementare e lavoratori autonomi “Questo tipo di lavoratori gode di minori tutele rispetto al Lavoro dipendente e di entrate discontinue sia in tempistica che in importi” – conferma Nadia Vavassori, Head of BU Pension Saving Funds di Amundi SGR1 – “la ... Leggi su iodonna (Di lunedì 22 marzo 2021) Lavoratori autonomi e atipici: chi rientra in questa categoria conoscerà sicuramente molto bene quali sono i limiti, a partire dalla mancanza di tutela e di garanzie per il futuro. Proprio per questa ragione, però, è fondamentale iniziare a pensare come costruirsi da sé delle sicurezze per il, partendo proprio da quella che oggi sembra per molti un miraggio: ovvero la pensione. Come? Lo abbiamo chiesto a un’esperta del settore che ci ha aiutato a capire quali siano le forme previdenziali migliori (sì, esistono) per i lavoratori autonomi e atipici. Previdenza complementare e lavoratori autonomi “Questo tipo di lavoratori gode di minori tutele rispetto aldipendente e di entrate discontinue sia in tempistica che in importi” – conferma Nadia Vavassori, Head of BU Pension Saving Funds di Amundi SGR1 – “la ...

