Lavoratori fragili 2021: cosa cambia, le misure approvate nel Decreto Sostegni

Tra le varie misure introdotte o confermate dal Decreto "Sostegni", il Decreto-legge approvato il 19 marzo in Consiglio dei Ministri e riguardante "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", è prevista un'ulteriore proroga delle tutele riservate ai Lavoratori fragili, in vigore fino al 30 giugno 2021. Ulteriore in quanto la misura, introdotta già dal Decreto "Cura Italia" (Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020) ha visto più volte il rinvio del proprio termine, fino alla Legge di Bilancio 2021 che ne aveva prolungato la durata al 28 febbraio 2021.

