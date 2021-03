Lavabile e solidale | il segreto della mascherina Eta 20 è nel filtro

Leggi su dire

(Di lunedì 22 marzo 2021) BOLOGNA – Ha un involucro di stoffa, con cotone all’interno e tessuto tecnico all’esterno, ma non è una mascherina lavabile come le altre. Perché è dotata di un filtro sostituibile che la rende, a differenza delle altre, sicura, e perché nasce da un progetto solidale con finalità ambientali. A realizzare Eta 20 è la cooperativa sociale Eta Beta assieme alla cooperativa tessile Pretty di Carpi, in collaborazione con Zero Waste Italy e il supporto tecnico dell’Università di Bologna e del laboratorio di Francesco Violante. “Un’alternativa importante al disastroso sistema dell’usa e getta“, sottolinea Rossano Ercolini di Zero Waste Italia. “Con questo progetto la cooperativa può produrre grazie alla collaborazione con Pretty Moda migliaia di mascherine per aziende, per il mondo della scuola, per i singoli cittadini. Abbiamo prenotazioni per 5.000 pezzi e gli inserimenti lavorativi riguardano 10 persone che presentano varie disabilità. Più diffonderemo l’uso di queste mascherine più favoriremo l’inserimento lavorativo di persone fragili“, spiega Joan Crous, presidente di Eta Beta, convinto che il modello organizzativo messo in piedi assieme all’azienda modenese possa essere replicato anche il altre regioni italiane.