Laurentina | dal MIT i fondi per i lavori fino ad Ardea | l’annuncio della Città Metropolitana

(Di lunedì 22 marzo 2021), è di oggidi Roma per i(attesi da mesi) ad. «Dopo aver sbloccato 4 milioni di euro di finanziamento per il rifacimento del tratto stradale dal GRA alla rotonda del Cimitero, arriveranno dal Mit ulteriori finanziamenti che ci consentiranno di proseguire iad. Sono stati messi a disposizione didi Roma 1 milione e settecentomila euro che ci permetteranno di completare un lavoro atteso da tempo. Sono state posizionate le telecamere di sorveglianza collegate alla nostra centrale operativa per operazioni di controllo, prevenzione e ...

Città Metropolitana annuncia: presto si potranno riprendere i lavori sulla Laurentina arrivando fino ad Ardea. "Dopo aver sbloccato 4 milioni di euro di finanziamento per il rifacimento del tratto stradale dal GRA alla rotonda del Cimitero della Laurentina, arriveranno dal Mit ulteriori finanziamenti che ci consentiranno di proseguire i lavori fino ad Ardea." "Sono stati messi a disposizione di Citta' metropolitana di Roma 1 milione e settecentomila euro che ci permetteranno di completare un lavoro atteso da tempo."