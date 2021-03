L’Asp di Cosenza contro Morra: “Ci ha aggrediti perché non avevamo vaccinato i suoi suoceri” (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel bel mezzo del caos per la campagna vaccinale italiana partita come peggio non si potrebbe, con ritardi e polemiche sulle priorità, ecco arrivare anche le polemiche per il comportamento del presidente della commissione antimafia Nicola Morra, autore di un piccolo show in quel di Cosenza che non è passato inosservato. Il senatore del M5S, infatti, è stato al centro di un litigio con i dipendenti della Asp locale dai toni particolarmente accesi. Il motivo? Secondo il personale medico, il fatto che non fossero stati vaccinati due parenti dell’onorevole contro il Covid-19. Secondo quanto ricostruito successivamente dai presenti, Morra si sarebbe presentato alla Asp di Cosenza durante il mattino, presentandosi con la scorta al seguito presso gli uffici del dipartimento di prevenzione nel complesso di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 22 marzo 2021) Nel bel mezzo del caos per la campagna vaccinale italiana partita come peggio non si potrebbe, con ritardi e polemiche sulle priorità, ecco arrivare anche le polemiche per il comportamento del presidente della commissione antimafia Nicola, autore di un piccolo show in quel diche non è passato inosservato. Il senatore del M5S, infatti, è stato al centro di un litigio con i dipendenti della Asp locale dai toni particolarmente accesi. Il motivo? Secondo il personale medico, il fatto che non fossero stati vaccinati due parenti dell’onorevoleil Covid-19. Secondo quanto ricostruito successivamente dai presenti,si sarebbe presentato alla Asp didurante il mattino, presentandosi con la scorta al seguito presso gli uffici del dipartimento di prevenzione nel complesso di ...

