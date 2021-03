L’appello dell’assessore Castronovi: «Adottiamo i gattini della colonia “Cerruti”» (Di lunedì 22 marzo 2021) La colonia felina “Cerruti” ha un’emergenza cui bisogna rispondere in massa.«Nella colonia – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi – ci sono alcune gatte incinte che a giorni daranno alla luce degli splendidi gattini. L’appello è rivolto ad associazioni o volontari che possano aiutare la colonia a sistemare questi micetti: la colonia non ha spazio sufficiente per gestire altri gattini oltre i 22 già presenti». first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di lunedì 22 marzo 2021) Lafelina “” ha un’emergenza cui bisogna rispondere in massa.«Nella– ha spiegato l’assessore all’Ambiente Paolo– ci sono alcune gatte incinte che a giorni daranno alla luce degli splendidiè rivolto ad associazioni o volontari che possano aiutare laa sistemare questi micetti: lanon ha spazio sufficiente per gestire altrioltre i 22 già presenti». first appeared on Tarantini Time.

elenaricci1491 : L'appello dell'assessore Castronovi: «Adottiamo i #gattini della colonia 'Cerruti'» - TarantiniTime : L'appello dell'assessore Castronovi: «Adottiamo i #gattini della colonia 'Cerruti'» - menadelgiudice1 : Violenza sulle donne a Napoli: l’appello dell’assessore Menna - questo assessore non ha capito come si contrasta la… - Centralmente : Teramo, l'appello dell'assessore alla cultura Core per la Primo Riccitelli... -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello dell’assessore ‘Ndrangheta in Lombardia, Domenico Zambetti: la Cassazione conferma condanna, sconterà la pena in carcere Corriere Milano