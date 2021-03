L’annuncio di Figliuolo: un milione di dosi del vaccino Pfizer alle Regioni entro 24 ore (Di lunedì 22 marzo 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha annunciato che entro le prossime 24 ore saranno distribuite alle Regioni circa un milione di dosi del vaccino Pfizer, interessando 214 strutture sanitarie. Lo ha comunicato al presidente del Consiglio Draghi e al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio nel corso di una riunione di lavoro tenutasi oggi. Lo scrive Repubblica. Nel pomeriggio, Draghi ha anche avuto una riunione con la ministra per gli Affari regionali Gelmini. Con lei ha fatto un punto sulle soluzioni che aiuteranno a rafforzare la collaborazione e il coordinamento con le Regioni impegnate a dare tempestiva attuazione al nuovo Piano vaccinale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo, ha annunciato chele prossime 24 ore saranno distribuitecirca undidel, interessando 214 strutture sanitarie. Lo ha comunicato al presidente del Consiglio Draghi e al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio nel corso di una riunione di lavoro tenutasi oggi. Lo scrive Repubblica. Nel pomeriggio, Draghi ha anche avuto una riunione con la ministra per gli Affari regionali Gelmini. Con lei ha fatto un punto sulle soluzioni che aiuteranno a rafforzare la collaborazione e il coordinamento con leimpegnate a dare tempestiva attuazione al nuovo Piano vaccinale. L'articolo ilNapolista.

