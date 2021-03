Landini: “I lavoratori vanno vaccinati, non licenziati” (Di lunedì 22 marzo 2021) Entro l’estate i lavoratori vanno vaccinati, non licenziati. È un errore da correggere quello del governo, mentre è del tutto sbagliata la scelta politica di un nuovo condono fiscale: un’offesa a chi paga sempre le tasse. Queste sono le parole di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. Il pensiero di Landini Per Landini il Dl Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Entro l’estate i, non. È un errore da correggere quello del governo, mentre è del tutto sbagliata la scelta politica di un nuovo condono fiscale: un’offesa a chi paga sempre le tasse. Queste sono le parole di Maurizio, segretario generale della Cgil. Il pensiero diPeril Dl

Advertising

TgLa7 : Dl #Sostegni, #Landini: condono fiscale scelta politica sbagliata, un'offesa per i cittadini che pagano le tasse. e… - repubblica : Landini “No ai condoni Vaccinate i lavoratori invece di licenziarli - MattiaRaimo83 : #amazon c'é chi si scalda per le arringhe pubbliche di Landini, CGIL uno dei sindacati più ricchi a livello patrimo… - lauranaka : #Landini aveva detto: 'Lavoratori vengano vaccinati, non licenziati'. Tronchetti a @repubblica: Alcune imprese per… - filtcgilvenezi1 : ??Oltre alla #vaccinazione dei lavoratori entro l’estate, è urgente un cambio di rotta su alcuni punti del #decreto… -