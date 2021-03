LaLiga: Barcellona - show contro la Real Sociedad. Vincono Atletico e Real Madrid (Di lunedì 22 marzo 2021) La Liga spagnola è più aperta che mai, quando anche il weekend della 28esima giornata è andato in archivio. L' Atletico Madrid vince contro l' Alaves con una rete del Pistolero Suarez e mantiene i ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) La Liga spagnola è più aperta che mai, quando anche il weekend della 28esima giornata è andato in archivio. L'vincel' Alaves con una rete del Pistolero Suarez e mantiene i ...

Advertising

CB_Ignoranza : 155esimo clean sheet con l’Atletico Madrid, guadagnato parando un rigore all’88’ sull’1-0 per i suoi tenendo lontan… - AttilaAzureRive : RT @CB_Ignoranza: 155esimo clean sheet con l’Atletico Madrid, guadagnato parando un rigore all’88’ sull’1-0 per i suoi tenendo lontane Real… - Dilallenji11 : RT @CB_Ignoranza: 155esimo clean sheet con l’Atletico Madrid, guadagnato parando un rigore all’88’ sull’1-0 per i suoi tenendo lontane Real… - LuciusEvil85 : RT @CB_Ignoranza: 155esimo clean sheet con l’Atletico Madrid, guadagnato parando un rigore all’88’ sull’1-0 per i suoi tenendo lontane Real… - rickembecker : RT @CB_Ignoranza: 155esimo clean sheet con l’Atletico Madrid, guadagnato parando un rigore all’88’ sull’1-0 per i suoi tenendo lontane Real… -