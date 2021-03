Lali Espósito, chi è la Wendy di «Sky Rojo» (Di lunedì 22 marzo 2021) Solo ruoli forti per Lali Espósito, attualmente interprete di Wendy nella nuova serie spagnola Sky Rojo. Per il pubblico italiano il suo nome non è molto noto, ma l’attrice e cantante argentina, invece, è piuttosto popolare nel mondo latino. Lali Espósito, dalle telenovelas al cinema e Netflix Trent’anni da compiere (il 10 ottobre), Mariana Espósito è nata a Buenos Aires, Argentina, ma vanta anche origini italiane: i suoi bisnonni paterni, infatti, erano di Ancona. Il suo nome d’arte, "Lali", deriva dal soprannome con cui la chiamava il fratello minore, quando era piccolo e non riusciva a dire "Mari". Lali Esposito, di fatto, è una ex bambina prodigio: entra nel mondo dello spettacolo a soli sei anni (nel 1998), nel programma ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Solo ruoli forti per, attualmente interprete dinella nuova serie spagnola Sky. Per il pubblico italiano il suo nome non è molto noto, ma l’attrice e cantante argentina, invece, è piuttosto popolare nel mondo latino., dalle telenovelas al cinema e Netflix Trent’anni da compiere (il 10 ottobre), Marianaè nata a Buenos Aires, Argentina, ma vanta anche origini italiane: i suoi bisnonni paterni, infatti, erano di Ancona. Il suo nome d’arte, "", deriva dal soprannome con cui la chiamava il fratello minore, quando era piccolo e non riusciva a dire "Mari".Esposito, di fatto, è una ex bambina prodigio: entra nel mondo dello spettacolo a soli sei anni (nel 1998), nel programma ...

Advertising

NetflixIT : 5 validissimi motivi per guardare ?? SKY ROJO ?? questo weekend: 1?? Dai creatori de La casa di carta 2?? Adrenalin… - NetflixIT : Ci sono tanti motivi per guardare Sky Rojo. Ma li lasciamo dire a Lali Espósito e il suo show, che è meglio:… - EleonoraxCaputo : RT @slemeht: comuqnue Lali Esposito è di una bellezza assurda, mi ricordo di lei da quando faceva Mar in Teen Angels #SkyRojo - Iris02732980 : RT @skyrojoitalia: Come sappiamo, Wendy è interpretata dalla bravissima Lali Espósito. Ecco un thread su come ha ottenuto la parte e su cos… - EquipoItalia : RT @slemeht: comuqnue Lali Esposito è di una bellezza assurda, mi ricordo di lei da quando faceva Mar in Teen Angels #SkyRojo -

Ultime Notizie dalla rete : Lali Espósito Sky Rojo 2 si farà: data d'uscita, trama e cast della serie Netflix Il cast di Sky Rojo Il cast principale di Sky Rojo è formato da Yanis Prado nel ruolo di Gina; Lali Esposito nel ruolo di Wendy; Veronica Sanchez nel ruolo di Coral; Asier Etxeandia nel ruolo di ...

Jo Squillo e Sabrina Salerno: il video di 'Siamo donne' 30 anni dopo Nel cast ci sono Lali Espósito, attrice e cantante colombiana molto amata in Sudamerica, e Miguel Ángel Silvestre, il Lito di Sense8 . Il trailer: Qui invece l'esibizione di Jo e Sabrina sul palco ...

Il cast di Sky Rojo Il cast principale di Sky Rojo è formato da Yanis Prado nel ruolo di Gina;Esposito nel ruolo di Wendy; Veronica Sanchez nel ruolo di Coral; Asier Etxeandia nel ruolo di ...Nel cast ci sono, attrice e cantante colombiana molto amata in Sudamerica, e Miguel Ángel Silvestre, il Lito di Sense8 . Il trailer: Qui invece l'esibizione di Jo e Sabrina sul palco ...