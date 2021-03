La7, Giarrusso (M5S) protesta con il conduttore: «Sono stato interrotto, ha ragione Grillo» – Video (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Aria che tira, Dino Giarrusso e Francesco Magnani L’autoproclamato codice di Beppe Grillo per le ospitate tv dei Cinquestelle ha sortito i primi effetti deleteri. Stamane, su La7, l’eurodeputato M5S Dino Giarrusso si è lamentato con il conduttore del L’Aria che Tira, Francesco Magnani, per il fatto che questi lo avesse interrotto nelle sue dissertazioni con una domanda. La surreale polemica è scattata non appena il padrone di casa ha provato ad incalzare l’ospite in collegamento. “Non è un’interruzione però a Barisoni (vice direttore esecutivo di Radio24, ndDM) non l’hai fatta. C’è sempre questa strana cosa, ha ragione Grillo. Dopo che ha parlato senza essere interrotto… Vai vai, fammi la domanda“ ha lamentato il politico pentastellato ed ex Iena, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 marzo 2021) L'Aria che tira, Dinoe Francesco Magnani L’autoproclamato codice di Beppeper le ospitate tv dei Cinquestelle ha sortito i primi effetti deleteri. Stamane, su La7, l’eurodeputato M5S Dinosi è lamentato con ildel L’Aria che Tira, Francesco Magnani, per il fatto che questi lo avessenelle sue dissertazioni con una domanda. La surreale polemica è scattata non appena il padrone di casa ha provato ad incalzare l’ospite in collegamento. “Non è un’interruzione però a Barisoni (vice direttore esecutivo di Radio24, ndDM) non l’hai fatta. C’è sempre questa strana cosa, ha. Dopo che ha parlato senza essere… Vai vai, fammi la domanda“ ha lamentato il politico pentastellato ed ex Iena, ...

