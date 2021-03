(Di lunedì 22 marzo 2021) I grandi azionisti delle Generali benedicono l’operazione Polonia e ilfa un’offerta per gli asset messi in vendita dall'inglese Aviva nel Paese. Un’operazione che rientraa strategia disegnata da Philippe Donnet che punta al rafforzamento europeo con un occhio di riguardo all’Europa dell’Est che negli anni ha dato parecchie soddisfazioni in termini di performance e soprattutto continua a presentare importanti potenzialità dal punto di vista della penetrazione. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Generali, la zampata del Leone nell'Est Ue. Ma il 'dossier Russia non esiste' - Andrea59749012 : Zampata del Milan al 'Franchi': Fiorentina battuta 3-2 - Fantacalcio : #FiorentinaMilan GOL! Zampata di #BrahimDiaz sugli sviluppi del corner ed è 2-2! ? #FantacalcioLIVE ?… - bmark85 : @GiDiFenza Ma quella era la zampata del campione. Diglielo @11_Animal_11 - Baudrill_ : @la_stordita @pap1pap La zampata del vecchio leone ?? -

Ultime Notizie dalla rete : zampata del

Ma che ha pagato anche l'infortuniosuo portiere Dragowski, con il neo entrato Terracciano ... Dove l'Atalanta, espugnando Verona con un rigore di Malinovsky e lafelina di Duvan Zapata , ha ...Eysseric vede Vlahovic in mezzo all'area, spondaserbo per FR7 che piazza il pallone in porta. Il Milan ferito reagisce subito e Diaz riporta il punteggio in parità.in mischia e difesa ...si è fatto sorpassare da una Fiorentina sorprendente e infine è ripartito a testa bassa chiamando a raccolta anche altri esponenti del gruppo, il recuperato Calhanoglu dopo la zampata di Diaz che ha ...Zebrette colpite a freddo da Gambale ma riescono comunque a reagire. Arras firma il pari dal dischetto poi tante occasioni non sfruttate al meglio ...