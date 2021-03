La ventitreesima giornata di Basket-Serie A (Di lunedì 22 marzo 2021) registra il successo dell’Olimpia Milano nel derby lombardo contro Cantù portandosi a sei punti di vantaggio sulle seconde, Brindisi e Virtus Bologna. Vittorie in trasferta per Venezia che supera 87-69 Trieste, e Treviso che si impone a Cremona 86-85. : quali sono i risultati? HAPPY CASA BRINDISI-BANCO DI SASSARI rinviata FORTITUDO LAVOROPIU’ BOLOGNA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 71-68 DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GERMANI BRESCIA 91’67 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 70-75 VANOLI Basket CREMONA-DE LONGHI TRE4Basket 85-86 AJX ARMANI EXCHANGE MILANO-ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 70-57 ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-UMANA REYER VENEZIA 69-87 La classifica AJX ARMANI EXCHANGE MILANO 36 pt HAPPY CASA BRINDISI 30 pt VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 30 pt BANCO DI SARDEGNA SASSARI 26 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) registra il successo dell’Olimpia Milano nel derby lombardo contro Cantù portandosi a sei punti di vantaggio sulle seconde, Brindisi e Virtus Bologna. Vittorie in trasferta per Venezia che supera 87-69 Trieste, e Treviso che si impone a Cremona 86-85. : quali sono i risultati? HAPPY CASA BRINDISI-BANCO DI SASSARI rinviata FORTITUDO LAVOROPIU’ BOLOGNA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 71-68 DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GERMANI BRESCIA 91’67 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 70-75 VANOLICREMONA-DE LONGHI TRE485-86 AJX ARMANI EXCHANGE MILANO-ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 70-57 ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-UMANA REYER VENEZIA 69-87 La classifica AJX ARMANI EXCHANGE MILANO 36 pt HAPPY CASA BRINDISI 30 pt VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 30 pt BANCO DI SARDEGNA SASSARI 26 ...

