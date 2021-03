La vaccinazione procede a rilento: in settimana non più di 200.000 somministrazioni al giorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Coronavirus, l’Italia non supererà le 200.000 vaccinazioni al giorno nel corso di questa settimana. La campagna di vaccinazione procede a rilento. L’Italia si prepara ad un’altra settimana complicata per quanto riguarda le vaccinazioni: secondo le stime, non si riusciranno a somministrare più di 200.000 dosi al giorno. Meno di quanto ci sia augurava, ma va detto che il piano vaccini del governo Draghi è ancora in fase di rodaggio, paga il caso legato alla sospensione di AstraZeneca e paga i ritardi nella consegna delle dosi da parte delle società. Non il massimo insomma per chi corre una corsa contro il tempo. Coronavirus, l’Italia non supererà le 200.000 vaccinazioni al giorno nel corso di questa settimana Il problema ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Coronavirus, l’Italia non supererà le 200.000 vaccinazioni alnel corso di questa. La campagna di. L’Italia si prepara ad un’altracomplicata per quanto riguarda le vaccinazioni: secondo le stime, non si riusciranno a somministrare più di 200.000 dosi al. Meno di quanto ci sia augurava, ma va detto che il piano vaccini del governo Draghi è ancora in fase di rodaggio, paga il caso legato alla sospensione di AstraZeneca e paga i ritardi nella consegna delle dosi da parte delle società. Non il massimo insomma per chi corre una corsa contro il tempo. Coronavirus, l’Italia non supererà le 200.000 vaccinazioni alnel corso di questaIl problema ...

