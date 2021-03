La Thailandia riapre ai turisti e lancia la quarantena in yacht

(Di lunedì 22 marzo 2021) Laal turismo ma, vista la scarsità dei visitatori a causa della pandemia, punta a soluzioni alternative: la possibilità di trascorrere laobbligatoria di due settimane a bordo di uno. Il governo, che ha annunciato l’iniziativa qualche settimana fa, spera di poterne ricavare 1,8 miliardi di baht (48 milioni di euro): a riportarlo è la Bbc. Il turismo è una delle principali voci nel bilancio del Paese. Dopo il blocco degli arrivi causa Covid nel marzo 2020, laha gradualmente riaperto i suoi confini da ottobre,ndo a gennaio una prima iniziativa riguardante la possibilità di trascorrere lagiocando a golf in un apposito resort. Per quanto riguarda la “in”, ...

Pechino, ma solo ai vaccinati con il proprio siero L'annuncio della Cina ha fatto il giro ... Sinovac risulta, non a caso, il prodotto maggiormente somministrato in Indonesia ,, ...La Thailandia ha poi gradualmente riaperto i suoi confini da ottobre, lanciando a gennaio una prima ... Israele riapre le attrazioni turistiche - Grazie alla campagna vaccinale di successo, Israele ha ...