La sperimentazione negli Stati Uniti conferma l’efficacia del vaccino AstraZeneca

Leggi su wired

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)In un comunicato la casa farmaceuticaha riferito i risultati delladi fase 3 del propriocontro Covid-19. L’analisi confermerebbe la sicurezza del prodotto (non collegato a un aumento degli eventi trombotici) e l’elevata efficacia (79%) ancheover 65 con condizioni cliniche pregresse. Si attende la pubblicazione scientifica peer-reviewed, ma l’azienda intanto procederà con la richiesta per l’approvazione per l’uso di emergenza anche presso la Food and Drug Administration (Fda) statunitense, l’ente regolatorio del settore alimentare e farmaceutico. Il trial made in Usa Per procedere con la domanda di autorizzazione...