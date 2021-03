La sindaca sta per firmare l'ordinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) La Sardegna è tornata in zona arancione. Uri è il quinto comune della Regione a passare in zona rossa. La fascia bianca è ormai lontana. Sardegna: Uri è il quinto comune in zona rossa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) La Sardegna è tornata in zona arancione. Uri è il quinto comune della Regione a passare in zona rossa. La fascia bianca è ormai lontana. Sardegna: Uri è il quinto comune in zona rossa su Notizie.it.

Advertising

LauraBottici : I nodi vengono al pettine e #VirginiaRaggi sta finalmente ricevendo conferme che le battaglie per la legalità, port… - TruppenStrunz : @ToniSonia Mauro Suttora I GRILLINI LOTTIZZANO PERFINO LO ZOO DI ROMA Un posto al Cda del Bioparco (zoo) per Andre… - TruppenStrunz : Mauro Suttora I GRILLINI LOTTIZZANO PERFINO LO ZOO DI ROMA Un posto al Cda del Bioparco (zoo) per Andrea Ciannavei… - itsjustinshope : La figlia della sindaca mi sta già sulle palle, cosa credeva sarebbe successo avvicinandosi ad un cavallo selvaggio? - itsjustinshope : Il tempismo con cui i cavalli selvaggi irrompono nel maneggio esattamente quando sta per arrivare la sindaca ?? -

Ultime Notizie dalla rete : sindaca sta Coppia aggredita nella metro di Roma perché gay. Scontro nella maggioranza sul ddl Zan ad_dyn Gaynet sta seguendo la vicenda grazie al supporto legale di Rete Lenford. L'auspicio è che '... Se Alessandro Di Battista parla di scene da 'medioevo', la sindaca Virginia Raggi esprime alla ...

Covid. Sardegna, cinque i comuni in zona rossa La sindaca di Uri, infatti, Lucia Cirroni, che nei giorni scorsi aveva denunciato una preoccupante ... Oggi però la situazione si è aggravata e la prima cittadina sta per adottare ulteriori limitazioni.

Coronavirus, Toscana: abbassare i contagi. Il piano per evitare la zona rossa La Repubblica Firenze.it Vaccini, a Olbia accelera la campagna sugli over 80 Prosegue a Olbia la campagna di vaccinazione degli over 80. Il sindaco Settimo Nizzi, d'accordo con la responsabile del Servizio di Igiene dell'Asl gallurese, comunica che domani dalle 9 alle 10 dovra ...

Morano Calabro, concluso lo screening sulla popolazione “Sono stati somministrati gratuitamente quattrocentosettantatre ... possiamo senza dubbio affermare di avere un’idea molto precisa del quadro attuale” continua il sindaco, invitando a “non cantare ...

ad_dyn Gaynetseguendo la vicenda grazie al supporto legale di Rete Lenford. L'auspicio è che '... Se Alessandro Di Battista parla di scene da 'medioevo', laVirginia Raggi esprime alla ...Ladi Uri, infatti, Lucia Cirroni, che nei giorni scorsi aveva denunciato una preoccupante ... Oggi però la situazione si è aggravata e la prima cittadinaper adottare ulteriori limitazioni.Prosegue a Olbia la campagna di vaccinazione degli over 80. Il sindaco Settimo Nizzi, d'accordo con la responsabile del Servizio di Igiene dell'Asl gallurese, comunica che domani dalle 9 alle 10 dovra ...“Sono stati somministrati gratuitamente quattrocentosettantatre ... possiamo senza dubbio affermare di avere un’idea molto precisa del quadro attuale” continua il sindaco, invitando a “non cantare ...