La scuola in presenza non è responsabile della crescita dei contagi. Lo studio su 7,3 milioni di studenti (Di lunedì 22 marzo 2021) Non c'è correlazione tra aumento dei contagi e apertura della scuola. E' questa la conclusione a cui arriva uno studio condotto da una squadra di epidemiologi, medici, biologi e statistici tra cui Sara Gandini dello Ieo di Milano e spiegato da Il Corriere della Sera. Secondo questa ricerca infatti "Il rischio zero non esiste ma sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che la scuola è uno dei luoghi più sicuri rispetto alle possibilità di contagio", sintetizza l'epidemiologa e biostatistica. Gli studi analizzano i dati del Miur e li incrocia con quelli delle Ats e della Protezione civile fino a coprire un campione iniziale pari al 97% delle scuole italiane: più di 7,3 milioni di studenti e 770 mila ...

