La scuola d’estate? Pessima idea Becchetti spiega perché

(Di lunedì 22 marzo 2021) Abbiamo pagato tutti un prezzo salatissimo alla tragedia della pandemia che ha fatto più di 100 mila morti nel paese. Ma tra i viventi chi ha pagato il prezzo più alto sono soprattutto i ragazzi che vanno a. Che hanno pagato non tanto e non solo sul fronte del rallentamento nell’apprendimento di conoscenze quanto su quello della vita relazionale. Per una adolescente l’anno didei 15 anni o dei 16 anni in cui la vita di relazioni con i suoi coetanei è essenziale per la crescita è una perdita non recuperabile. Nel senso che la convivenza in classe persa quest’anno alla loro età non tornerà. Mentre il gap di apprendimento che purtroppo c’è stato era forse evitabile e probabilmente recuperabile. Ho sentito dire da qualche ragazzo di quell’età “se quest’anno mi tolgono anche le vacanze devo andare dallo psichiatra”. Ed è per questo che ...