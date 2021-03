La scuola cambia e cambierà, riflettiamo. Lettera (Di lunedì 22 marzo 2021) inviata da A. Brazzelli - Premetto che alla scuola in presenza come oggi si usa dire ho sempre tenuto molto e ancora di più alla relazione con i miei alunni: chi mi conosce lo sa. Comprendo anche le enormi difficoltà, i disagi, i sacrifici che le famiglie stanno affrontando. Tuttavia in quel che vedo e ascolto, a proposito di scuola a distanza e scuola in presenza, ritengo ci sia molta demagogia e molta superficialità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) inviata da A. Brazzelli - Premetto che allain presenza come oggi si usa dire ho sempre tenuto molto e ancora di più alla relazione con i miei alunni: chi mi conosce lo sa. Comprendo anche le enormi difficoltà, i disagi, i sacrifici che le famiglie stanno affrontando. Tuttavia in quel che vedo e ascolto, a proposito dia distanza ein presenza, ritengo ci sia molta demagogia e molta superficialità. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : La scuola cambia e cambierà, riflettiamo. Lettera - ImpieriFilippo : RT @lapinna1: “CAMBIA ARIA” in Lombardia, le famiglie in difficoltà e la scuola che manca. Tra poco la nostra #timeline con @elenabonetti,… - SkyTG24 : RT @lapinna1: “CAMBIA ARIA” in Lombardia, le famiglie in difficoltà e la scuola che manca. Tra poco la nostra #timeline con @elenabonetti,… - Grace8431496336 : RT @lapinna1: “CAMBIA ARIA” in Lombardia, le famiglie in difficoltà e la scuola che manca. Tra poco la nostra #timeline con @elenabonetti,… - ivanoeberini : RT @lapinna1: “CAMBIA ARIA” in Lombardia, le famiglie in difficoltà e la scuola che manca. Tra poco la nostra #timeline con @elenabonetti,… -