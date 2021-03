La scomparsa di Ivo Cracas

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il già funzionario della soprintendenza archeologica di Salerno, apprezzato liutaio per passione, ci ha lasciato stroncato dal corona virus nella prima giornata di primavera. Lascia la moglie e tre figli. Di Olga Chieffi “Penso che perdere un genitore sia tra i dolori più devastanti della vita. Eri amato da tutti e per molti eri un padre, per altri un fratello, per altri ancora un punto di riferimento. Mio padre Ivo era definito da molti l’uomo dalle mani d’oro, per puro diletto e piacere aveva appreso le arti della liuteria, della musica, della meccanica…insomma papá non era amante della poltrona ma del fare, del fare bene. Era un dipendente della Soprintendenza Archeologica di Salerno, stimato da tutti e non solo in città, quando c’era un problema chiamavano Ivo. Tutti ti chiamavano, eri capace di risolvere e aggiustare tutto. Infatti, mi sa che il Signore lassù aveva qualche ...