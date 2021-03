La Salernitana con una rete di Bogdan liquida il Brescia e sale al terzo posto

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 22 marzo 2021) di Fabio SettaRNO – Una squadra che non perde da dodici partite. Una squadra che non subisce reti da sette partite. Una squadra che torna al successo dopo due pareggi fila ma soprattutto una squadra che può far davvero sognare. È pesante, pesantissima. Vale tanto oro quanto il vento che soffiava gelido sugli spalti vuoti dell’Arechi. È bastato un gol, ai granata di Castori per battere il. Su calcio d’angolo, ma non è stato il classico episodio favorevole. Laha meritato di vincere tornando alin classifica. Oltre la solidità difensiva però questa volta laè stato molto di più. Castori ha preparato bene la partita, andando soprattutto nel primo tempo a pressare alto sulla costruzione dal basso del ...