La Sagra della Nduja a Spilinga (Vibo Valentia) (Di lunedì 22 marzo 2021) La “Sagra della ‘Nduja” a Spilinga, in provincia di Vibo Valentia, si svolge ogni anno nel mese di giugno. Quale migliore occasione per gustare i sapori “forti” della cucina calabrese? La prima edizione La “Sagra della ‘Nduja”, infatti, risale al 1975, anno in cui in Calabria l’organizzazione di feste gastronomiche ideate per presentare i prodotti Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) La “” a, in provincia di, si svolge ogni anno nel mese di giugno. Quale migliore occasione per gustare i sapori “forti”cucina calabrese? La prima edizione La “”, infatti, risale al 1975, anno in cui in Calabria l’organizzazione di feste gastronomiche ideate per presentare i prodotti

Advertising

teatrolafenice : ?? Un sabato pomeriggio per mettere a punto il grande affresco rituale di Stravinsky: “La sagra della primavera”, ch… - LLorddro : @chetempochefa @RobertoBurioni @fabfazio La vuole cortesemente smettere di 'rassicurare' dicendo che qualcuno di no… - jacopogiliberto : RT @matteozenatti: Mi mancava Google che mi chiede di verificare l'età su YouTube per vedere la Sagra della Primavera coreografata da Pina… - matteozenatti : Mi mancava Google che mi chiede di verificare l'età su YouTube per vedere la Sagra della Primavera coreografata da Pina Bausch. - LuigiF97101292 : RT @renatogalgano: @MediasetTgcom24 Cos'è, la sagra della cazzata? -