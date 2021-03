La roulette russa degli effetti collaterali (Di lunedì 22 marzo 2021) La cattiva comunicazione riguardo il vaccino ha prodotto i suoi (prevedibili) effetti collaterali: quando sono avvenuti i primi casi di effetti avversi, le persone hanno cominciato a porsi delle domande che le autorità sanitarie avrebbero dovuto prevenire. Margini di rischio È facile dire che ogni nostra scelta comporta un margine di costi e benefici da Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) La cattiva comunicazione riguardo il vaccino ha prodotto i suoi (prevedibili): quando sono avvenuti i primi casi diavversi, le persone hanno cominciato a porsi delle domande che le autorità sanitarie avrebbero dovuto prevenire. Margini di rischio È facile dire che ogni nostra scelta comporta un margine di costi e benefici da

Advertising

Clairesysn : Mischiare sostanze poi cercare su internet se interagiscono feels like roulette russa - 7Robymar : @losqualosaltato Se gli rifai la stessa domanda tra 10 minuti ti risponde il contrario, è una roulette russa umana. - __Love4Music__ : @a_lorenzo Ha scelto di giocare alla roulette russa ?? - Bruno51571779 : @Libero_official E se quel caso su un milione toccasse a me. È come una roulette russa. - mapiele : RT @GeMa7799: 'Massima attenzione '. Non solo Astrazeneca, Speranza svela il piano del governo sui 'rari rischi' dei vaccini...ROULETTE RUS… -