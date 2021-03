La pandemia della lagna e l’epoca in cui non siamo mai stati così bene (Di lunedì 22 marzo 2021) Che il mio insolentirti, irriderti, stigmatizzarti non dica qualcosa di te, ma di me, è una cosa che sappiamo tutti. Ogni tanto ce ne dimentichiamo, e la vita s’incarica di rammentarcelo. Me l’ha rammentato qualche mattina fa, in uno studio televisivo, mentre mi rimettevo la mascherina dopo essermi collegata senza con conduttori lontani, dopo aver aspirato tutti gli sputacchi di tutti i collegati senza mascherina che m’avevano preceduto in quello stanzino senza finestre. Ero lì a promuovere un libro in cui stigmatizzavo il dramma d’aver paura di dire cose impopolari, e la vita, cioè lo specchietto della cipria che aveva la mia faccia, mi ha guardato e mi ha detto: ma ’nte vergogni? Mi ero infatti poco prima censurata, non dicendo la più impopolare delle cose: non siamo mai stati così bene. Questa ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 marzo 2021) Che il mio insolentirti, irriderti, stigmatizzarti non dica qualcosa di te, ma di me, è una cosa che sappiamo tutti. Ogni tanto ce ne dimentichiamo, e la vita s’incarica di rammentarcelo. Me l’ha rammentato qualche mattina fa, in uno studio televisivo, mentre mi rimettevo la mascherina dopo essermi collegata senza con conduttori lontani, dopo aver aspirato tutti gli sputacchi di tutti i collegati senza mascherina che m’avevano preceduto in quello stanzino senza finestre. Ero lì a promuovere un libro in cui stigmatizzavo il dramma d’aver paura di dire cose impopolari, e la vita, cioè lo specchiettocipria che aveva la mia faccia, mi ha guardato e mi ha detto: ma ’nte vergogni? Mi ero infatti poco prima censurata, non dicendo la più impopolare delle cose: nonmai. Questa ...

