“La mia pat** e il mio c**”. Elettra Lamborghini, visione proibita in slip. Cosa salta fuori dall’inquadratura (Di lunedì 22 marzo 2021) Elettra Lamborghini, la felicità non si trattiene. Dopo un periodo non certamente per la cantante, torna il sereno. Il lutto del suo amato cagnolino e l’isolamento dopo la scoperta della positività al Covid. Elettra ha avuto diversi momenti di ‘cedimento’. Tutti ricorderanno quando è avvenuto lo sfogo in diretta Instagram durante la quale la ricca ereditiera ha ammesso di aver pianto. Ma oggi tutto è cambiato. Il lungo post di Elettra Lamborghini arriva puntuale. S è negativizzata e non poteva che informare tutti i fan di un cielo che sembra essere tornato di colpo sereno: “Ragazzi questo virus é un BASTARDO! Statene alla larga ve lo dico con il cuore. Io mi sono sempre protetta al 100%. Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo addosso. Io personalmente appena l’ho saputo ho pianto tutto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021), la felicità non si trattiene. Dopo un periodo non certamente per la cantante, torna il sereno. Il lutto del suo amato cagnolino e l’isolamento dopo la scoperta della positività al Covid.ha avuto diversi momenti di ‘cedimento’. Tutti ricorderanno quando è avvenuto lo sfogo in diretta Instagram durante la quale la ricca ereditiera ha ammesso di aver pianto. Ma oggi tutto è cambiato. Il lungo post diarriva puntuale. S è negativizzata e non poteva che informare tutti i fan di un cielo che sembra essere tornato di colpo sereno: “Ragazzi questo virus é un BASTARDO! Statene alla larga ve lo dico con il cuore. Io mi sono sempre protetta al 100%. Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo addosso. Io personalmente appena l’ho saputo ho pianto tutto il ...

