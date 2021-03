La mia classe: chi è il regista Daniele Gaglianone (Di lunedì 22 marzo 2021) Venti anni di carriera costernata da successi e una regia mai banale. Quella di Daniele Gaglianone è una storia che ripercorre l’arte, in tante espressioni diverse, partendo da Ancona, dove il regista e autore nasce nel 1972, per poi trasferirsi con la famiglia a Torino, all’età di sei anni. (Screenshot canale ufficiale YouTube Altrofilm, Daniele Gaglianone, 660secondi, IL CINEMA INDIPENDENTE)“La mia classe” è forse la pellicola più conosciuta del regista cresciuto in Piemonte, un film del 2013 interpretato da Valerio Mastandrea con cui l’autore si è presentato alle Giornate degli autori della 70ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Un passo importante per l’autore che ha così potuto ampliare la propria platea, toccando un tema molto delicato ed ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021) Venti anni di carriera costernata da successi e una regia mai banale. Quella diè una storia che ripercorre l’arte, in tante espressioni diverse, partendo da Ancona, dove ile autore nasce nel 1972, per poi trasferirsi con la famiglia a Torino, all’età di sei anni. (Screenshot canale ufficiale YouTube Altrofilm,, 660secondi, IL CINEMA INDIPENDENTE)“La mia” è forse la pellicola più conosciuta delcresciuto in Piemonte, un film del 2013 interpretato da Valerio Mastandrea con cui l’autore si è presentato alle Giornate degli autori della 70ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Un passo importante per l’autore che ha così potuto ampliare la propria platea, toccando un tema molto delicato ed ...

