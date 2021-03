La malvagità del bene e la mistificazione del reale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Un viaggio nelle storture liberal degli ultimi decenni, che si muove lungo la direttrice metafisica della Storia. Le forze che la animano non si iscrivono in un ordine puramente fisico: il bene e il male sono affrontati alla luce della Tradizione. L’autore del libro La malvagità del bene. Il progressismo e la parodia della Tradizione (Irfan edizioni), il poeta e saggista Flavio Ferraro, offre una lettura precisa e puntuale del declino della civiltà occidentale, reso evidente nei principali temi ? e nei modi in cui se ne discute ? del dibattito pubblico. La malvagità del bene e la metafisica rovesciata Una metafisica rovesciata, sovvertita, anima una concezione del progresso che, mirando alla dissoluzione dello Spirito, non procede in senso verticale ma promette un infinito orizzontale, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Un viaggio nelle storture liberal degli ultimi decenni, che si muove lungo la direttrice metafisica della Storia. Le forze che la animano non si iscrivono in un ordine puramente fisico: ile il male sono affrontati alla luce della Tradizione. L’autore del libro Ladel. Il progressismo e la parodia della Tradizione (Irfan edizioni), il poeta e saggista Flavio Ferraro, offre una lettura precisa e puntuale del declino della civiltà occidentale, reso evidente nei principali temi ? e nei modi in cui se ne discute ? del dibattito pubblico. Ladele la metafisica rovesciata Una metafisica rovesciata, sovvertita, anima una concezione del progresso che, mirando alla dissoluzione dello Spirito, non procede in senso verticale ma promette un infinito orizzontale, ...

