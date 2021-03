La lottatrice sviene a terra alla prova del peso prima dell’incontro: disidratazione e dieta eccessiva – Video (Di lunedì 22 marzo 2021) È salita sulla bilancia ma per due volte è svenuta. Julija Stoliarenko, lottatrice lituana di arti marziali miste, avrebbe dovuto combattere con Julia Avila. Stoliarenko, per rientrare nella categoria, ha dovuto perdere peso fino a 61,2 chilogrammi, ma a causa della dieta e della disidratazione è collassata durante il taglio del peso prima dell’incontro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) È salita sulla bilancia ma per due volte è svenuta. Julija Stoliarenko,lituana di arti marziali miste, avrebbe dovuto combattere con Julia Avila. Stoliarenko, per rientrare nella categoria, ha dovuto perderefino a 61,2 chilogrammi, ma a causa dellae dellaè collassata durante il taglio del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

