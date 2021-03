La Lombardia ha i vaccini ma non è capace a somministrarli. Dopo il disastro di Cremona Fontana chiede ai vertici di Aria di fare un passo indietro (Di lunedì 22 marzo 2021) Questa mattina erano state fonti della Lega ad annunciare che Dopo il disastro di Cremona qualcosa sarebbe cambiato nella gestione della campagna vaccinale lombarda e che nel mirino c’era Aria Spa, la società interamente pubblica, e voluta dalla Lega, che gestisce le prenotazioni per i vaccini. Del resto c’è poco altro da fare, se non azzerare tutto, Dopo quello che è accaduto a Cremona dove ieri c’erano 600 dosi pronte, ma soltanto 58 cittadini in fila all’hub di CremonaFiere per la somministrazione del vaccino anti-Covid. E, ancora una volta, per un problema relativo proprio alle prenotazioni gestite da Aria. Ora il governatore, Attilio Fontana, e l’assessore alla Sanità, Letizia Moratti, provano a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Questa mattina erano state fonti della Lega ad annunciare cheildiqualcosa sarebbe cambiato nella gestione della campagna vaccinale lombarda e che nel mirino c’eraSpa, la società interamente pubblica, e voluta dalla Lega, che gestisce le prenotazioni per i. Del resto c’è poco altro da, se non azzerare tutto,quello che è accaduto adove ieri c’erano 600 dosi pronte, ma soltanto 58 cittadini in fila all’hub diFiere per la somministrazione del vaccino anti-Covid. E, ancora una volta, per un problema relativo proprio alle prenotazioni gestite da. Ora il governatore, Attilio, e l’assessore alla Sanità, Letizia Moratti, provano a ...

