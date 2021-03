La lettera di Grillo all' Ocse | ' Acquisti i brevetti dei vaccini e li doni ai paesi poveri'

Advertising

n_nad1a : RT @globalistIT: Una volta ogni tanto ne dice una giusta anche lui... - R0967S : RT @globalistIT: Una volta ogni tanto ne dice una giusta anche lui... - laviniamainardi : RT @globalistIT: Una volta ogni tanto ne dice una giusta anche lui... - globalistIT : Una volta ogni tanto ne dice una giusta anche lui... - beppe_grillo : I #vaccini contro le pandemie devono essere un bene comune dell’umanità. Dovrebbe trattarli l’#UNESCO, non Wall Str… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera Grillo

Fanpage.it

In unaaperta pubblicata sul suo Blog, Beppesi è rivolto al Segretario Genarale dell'Ocse Ángel Gurría, chiedendogli di "acquistare i brevetti del vaccino COVID - 19 per donarli a tutti i ......di passo ma di certo non un decalogo da rispettare alla. Sul banco degli imputati finisce ancora una volta lo Staff Comunicazione in Parlamento, che non ha avvisato nessuno del post diIl fondatore del M5s sul suo Blog: "La pandemia di COVID-19 non può essere eliminata vaccinando solo le popolazioni più ricche del mondo" ...Beppe Grillo ha scritto una lunga lettera al segretario generale dell’Ocse per chiedergli di acquistare i brevetti di tutti i vaccini contro il ...