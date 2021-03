La grande questione dei filtri anti-porno sui cellulari imposti per legge (Di lunedì 22 marzo 2021) Doveva essere un tornado, invece è un venticello fresco. Il filtro anti-pornografia imposto per legge ai dispositivi mobili rappresenta ancora un orizzonte troppo distante da raggiungere. Eppure, se ne parla nello Utah, lo stato americano dove si sta mettendo sul tavolo un provvedimento che il governatore Spencer Cox potrebbe firmare entro il 25 marzo: secondo questa legge, tutti i dispositivi mobili dovrebbero impostare in maniera preliminare un filtro che impedisca la visione di materiali sessualmente sensibili, potenzialmente dannosi per i minori. LEGGI ANCHE > Federica, 16 anni, vittima di revenge porn: «Screenshot di un mio video su TikTok modificato e messo su Telegram» Filtro anti-pornografia in Utah: cambierà davvero qualcosa? Capite bene la portata di un provvedimento del ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 marzo 2021) Doveva essere un tornado, invece è un venticello fresco. Il filtrografia imposto perai dispositivi mobili rappresenta ancora un orizzonte troppo distante da raggiungere. Eppure, se ne parla nello Utah, lo stato americano dove si sta mettendo sul tavolo un provvedimento che il governatore Spencer Cox potrebbe firmare entro il 25 marzo: secondo questa, tutti i dispositivi mobili dovrebbero impostare in maniera preliminare un filtro che impedisca la visione di materiali sessualmente sensibili, potenzialmente dannosi per i minori. LEGGI ANCHE > Federica, 16 anni, vittima di revenge porn: «Screenshot di un mio video su TikTok modificato e messo su Telegram» Filtrografia in Utah: cambierà davvero qualcosa? Capite bene la portata di un provvedimento del ...

La7tv : #omnibus Secondo Nicola Fratoianni sui vaccini #Covid si sta giocando una grande questione geopolitica tra le varie… - frankypods : @pisto_gol Allegri ha detto una grande verita',e' anche una questione di DNA,e per cambiarlo non basta 1 o 2 anni.… - AnnabeLecter : @dario_head ooooh, grande! nella notte insonne mi ero appassionata a questa questione! - antoninobill : RT @mariocavallaro: Abbiamo tutti criticato la Brexit e pronosticato un futuro di sciagure per la povera isolata Inghilterra. Ma bisogna am… - destefanoaless : RT @ale_grazioli: “Gianni Mura qualcuno per cui è lecito sul serio provare nostalgia e insieme una grande malinconia”. Meraviglioso @ilmani… -