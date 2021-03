La grande politica digitale (Di lunedì 22 marzo 2021) La cosa più comune è che propongano come grande politica alcune questioni che non sono altro che politiche del quotidiano, spesso recuperate da precedenti fallimenti. Il progetto della diga di Belo ... Leggi su comune-info (Di lunedì 22 marzo 2021) La cosa più comune è che propongano comealcune questioni che non sono altro che politiche del quotidiano, spesso recuperate da precedenti fallimenti. Il progetto della diga di Belo ...

Advertising

matteorenzi : Vedere Borghi votare la fiducia a Draghi? Un passo in avanti per l'Italia, un grande passo per un sovranista. Veder… - uggNp6MXLo8Zedo : RT @maxdantoni: Ennesima conferma. Direi che se il governo volesse realmente cambiare passo, tanto più ora che ha vaccinato gli insegnanti,… - siamonoitv2000 : .@lasorellaC: 'Merkel è a fine corsa: è stata grande protagonista della politica europea ma ormai sta per uscire di… - metaanto : RT @StefanoTardugno: @ebreieisraele Io non ho intenzione di vaccinarmi ma ho grande stima per quanto sia stato in grado di realizzare Israe… - MGualtierotti : RT @FilcaCisl: Grande partecipazione questa mattina al Consiglio generale della Filca nazionale. Si è parlato tra le altre cose di #edilizi… -