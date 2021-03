La foto col biglietto in aeroporto e partono insulti e accuse pesanti al volto della tv (Di lunedì 22 marzo 2021) La foto del e con il biglietto aereo per le Canarie su Instagram e si scatena subito la bufera ai danni della bella vip. “Beata te. Noi comuni mortali stiamo ancora aspettando la cassa integrazione”, si legge sotto tra i tanti, tantissimi commenti. E poi: “E i poracci in zona rossa muti”, “Tu fai la bella vita”, “Ah, per voi il covid non esiste? Ne siete esonerati? Vi scansa a voi?”, “Il mio ragazzo non vedrà i genitori nemmeno per Pasqua e questa gira il mondo…”. E non è finita qui: “Chi va alle Canarie e chi non può nemmeno andare a fare spese un altro po’ che ha l’ansia della multa… mah” e “E menomale che è ipocondriaca… se non aveva paura non si faceva neanche quei tre giorni a casa”, scrive un altro riferendosi alle ansie che di solito la vip in questione condivide con il suo esercito di follower.



Il vero ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Ladel e con ilaereo per le Canarie su Instagram e si scatena subito la bufera ai dannibella vip. “Beata te. Noi comuni mortali stiamo ancora aspettando la cassa integrazione”, si legge sotto tra i tanti, tantissimi commenti. E poi: “E i poracci in zona rossa muti”, “Tu fai la bella vita”, “Ah, per voi il covid non esiste? Ne siete esonerati? Vi scansa a voi?”, “Il mio ragazzo non vedrà i genitori nemmeno per Pasqua e questa gira il mondo…”. E non è finita qui: “Chi va alle Canarie e chi non può nemmeno andare a fare spese un altro po’ che ha l’ansiamulta… mah” e “E menomale che è ipocondriaca… se non aveva paura non si faceva neanche quei tre giorni a casa”, scrive un altro riferendosi alle ansie che di solito la vip in questione condivide con il suo esercito di follower.Il vero ...

Advertising

maria_saletu : C'è una foto che guardavo sempre da piccola. Mia mamma col pancione ( ci sono io dentro) che tiene per mano mia sor… - Mirella_Ju : RT @soniamazzocchi7: Comunque quando pubblicate foto magari assicuratevi che siano attuali senza tirare in ballo infami e infamoni che fann… - ZonaJuventina : RT @soniamazzocchi7: Comunque quando pubblicate foto magari assicuratevi che siano attuali senza tirare in ballo infami e infamoni che fann… - 63Miluna : RT @soniamazzocchi7: Comunque quando pubblicate foto magari assicuratevi che siano attuali senza tirare in ballo infami e infamoni che fann… - BiondaBipolare : RT @Biancaneuro: Una mia collega ha instagram pieno di foto delle figlie di 2 e 9 anni, quasi sempre nude. Il bagno in vasca con un po' di… -