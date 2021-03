La forza tranquilla di Insigne rievoca il socialismo mitterandiano (Di lunedì 22 marzo 2021) OSPINA. Più che Ospinik lo chiameremo Respintik. Il pipelet colombiano felineggia in modo decisivo due volte. Basta così, in questa dolcissima serata Olimpica che gronda rimpianti per quel che poteva essere e non è stato – 6,5 HYSAJ. Hai capito l’Onesto Faticatore Albanese? Sarà che è in cerca di contratto e vuole mostrare la mercanzia migliore, fatto sta che ripete o quasi la prova di Milano, stavolta a destra, nella sua posizione naturale. Per la cronaca, è salvifico al 36’, quando rimedia in angolo un’incursione dei giallorotti – 6,5 MAKSIMOVIC. L’incipit su Dzeko è titubante e fa temere parecchio. Ma è solamente una rondine che non fa primavera, anche se è proprio ieri c’è stato l’equinozio. Il Serbo protegge e soprattutto non fa danni – 6 MANOLAS dall’86’. Entra in campo a pochi minuti dalla fine, come con il Sassuolo, ma non accade nulla di rovinoso – senza voto KOULIBALY. Mister ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) OSPINA. Più che Ospinik lo chiameremo Respintik. Il pipelet colombiano felineggia in modo decisivo due volte. Basta così, in questa dolcissima serata Olimpica che gronda rimpianti per quel che poteva essere e non è stato – 6,5 HYSAJ. Hai capito l’Onesto Faticatore Albanese? Sarà che è in cerca di contratto e vuole mostrare la mercanzia migliore, fatto sta che ripete o quasi la prova di Milano, stavolta a destra, nella sua posizione naturale. Per la cronaca, è salvifico al 36’, quando rimedia in angolo un’incursione dei giallorotti – 6,5 MAKSIMOVIC. L’incipit su Dzeko è titubante e fa temere parecchio. Ma è solamente una rondine che non fa primavera, anche se è proprio ieri c’è stato l’equinozio. Il Serbo protegge e soprattutto non fa danni – 6 MANOLAS dall’86’. Entra in campo a pochi minuti dalla fine, come con il Sassuolo, ma non accade nulla di rovinoso – senza voto KOULIBALY. Mister ...

