La foresta amazzonica vista dai satelliti

Una sconfinata distasa verde: è così che appare, dall'alto, la foresta amazzonica. D'altronde parliamo della foresta più estesa del pianeta, con i suoi sei milioni di chilometri quadrati di fittissima vegetazione incastonati nei territori del Brasile. Ce ne regalano una veduta d'eccezione le sonde Sentinel dell'Agenzia spaziale europea, che l'hanno appena ritratta dallo spazio: anche se da lassù non è facile comprendere quanto si tratti di un ambiente variegato e tra i più ricchi di biodiversità della Terra, questo video – diffuso ieri dall'Esa in occasione della Giornata mondiale delle foreste – è un bello spettacolo.

Ultime Notizie dalla rete : foresta amazzonica La posidonia per ridare vita ai fondali: Dune Costiere all'avanguardia - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi Per ciò che concerne la produzione di ossigeno, il posidonieto rappresenta per il mar Mediterraneo ciò che la Foresta Amazzonica rappresenta per il nostro pianeta: senza l'ossigeno prodotto da questa ...

Uccise due attiviste indigene Il suo corpo straziato è stato trovato in una grotta nascosta nella foresta. Estela, 55 anni, aveva fondato la comunità di Shankivironi, nella regione amazzonica di Junín, per combattere contro lo ...

Amazzonia, la foresta pluviale in vendita su Facebook La Repubblica L'arte contro la deforestazione, Echaroux 'dipinge' con la luce prese la sua macchina fotografica e andò a conoscere da vicino la realtà della tribù amazzonica Paiter-Surui, una popolazione di circa 1.500 persone che proteggono circa 250 mila ettari di foresta tra ...

Friday for Future in piazza ma soltanto con i cartelloni Nel giorno dello sciopero globale per l’ambiente il movimento torna a protestare con un percorso sui punti più critici del territorio: dalle cave, ai rifiuti e all’acqua ...

