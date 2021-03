La Fifa apre i confini dei campionati nazionali | “Potrebbero unirsi per diventare più grandi”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 marzo 2021) Belgio e Paesi bassi hanno tracciato la via: da piccolitrans, per sopravvivere alla crisi e riuscire a competere con leleghe, tipo Premier, Liga o Serie A. Una strategia da sempre osteggiata dalla, che invece oraall”idea. Lo ha detto lo stesso presidente Infantino alla Reuters. «Dobbiamo essere aperti alle discussioni. I belgi e gli olandesi hanno discusso la creazione di un campionato del Benelux e queste discussioni vanno avanti da 20 anni e noi diciamo sempre di no, perché ci basiamo sui. Ma forse aiuterebbe? Forse è l’unica via d’uscita, forse in Europa ci devono pensare, forse in Africa. Stavo proponendo qualcosa di simile per l’Africa. Penso che ...