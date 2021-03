La domenica di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | a Catania per il padel

(Di lunedì 22 marzo 2021) Unaall’insegna dello sport perche hanno trascorso il weekend aper una partita diLiberi dai rispettivi impegni lavorativi,sono volati aper il weekend per partecipare ad un evento in cui protagonista era lo sport. Proprio ieri aè stato aperto un nuovo Centroe per l’inaugurazione sono stati invitati siasia, ma anche tanti altri che hanno giocato nel segno di un evento soprannominato “La grande sfida”. Tra gli ospiti anche Jeremias ...

Advertising

ottovanz : RT @amarellisj: Ecco il primo video sulla vita di Ignazio! Ogni domenica ne pubblicheremo uno. Stay tuned! ?? - olivia_giurea : @1956_fernandez Grazie Ignazio buona domenica pomeriggio a te?????? - marcolosj : RT @amarellisj: Ecco il primo video sulla vita di Ignazio! Ogni domenica ne pubblicheremo uno. Stay tuned! ?? - InRicordoDiDani : @CarloMazzone795 Buon compleanno sig Carlo e buona domenica. Sono Antonietta Parisi/mamma di Daniele (amica di Ign… - ChiaraLiati : RT @amarellisj: Ecco il primo video sulla vita di Ignazio! Ogni domenica ne pubblicheremo uno. Stay tuned! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : domenica Ignazio

Secolo d'Italia

...fuoco nel tardo pomeriggio di oggi per spegnere un rogo che ha interessato un'auto in via...] Cronaca In Primo Piano Coronavirus,vertice Stato - Regioni: verso nuovo DPCM e possibili ...mattina i volontari si sono ritrovati alla litoranea di Levante per un intervento di pulizia straordinaria alla spiaggia. I volontari, guidati dal referenteGianfrancesco, hanno ...Radio University, domani vi aspettiamo alle ore 11 con Ignazio La Russa, Walter Jeder, Giovanni Sallusti, sul sito del Secolo d’Italia ...È in corso fino a domenica la quarta edizione della Milano digital week, promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da Cariplo Factory, IA ...